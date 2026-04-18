Росреестр изменил правила: дарение недвижимости требует обязательного визита к нотариусу

Оформить дарение недвижимости через Росреестр теперь невозможно без нотариального удостоверения договора. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

По информации издания, дарственная — это один из самых распространенных в России способов передачи недвижимого имущества от одного лица к другому. Однако с 2025 года порядок оформления изменился. До этого момента, чтобы передать право владения объектом недвижимости от одного собственника другому, достаточно было просто обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) с соответствующим договором дарения. Теперь же без обязательного визита к нотариусу и получения его удостоверительной надписи процедура станет невозможной.

«С января 2025 года в РФ вступил в силу закон, который внес изменения в порядок совершения договоров дарения объектов недвижимости. Однако, далеко не все собственники знают об этом. Теперь такой договор, заключенный между гражданами, должен быть обязательно удостоверен нотариально. Новый порядок препятствует заключению сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств», — пояснил Жердев.

По информации специалиста, сам договор дарения должен быть удостоверен нотариусом еще до того, как стороны подадут документы на регистрацию права собственности. Процедура нотариального удостоверения, пояснил руководитель управления, подразумевает тщательную проверку законности сделки.

Эксперт объяснил некоторые детали. В ходе проверки нотариус, во-первых, разъяснит участникам юридический смысл и значение того, что они подписывают. Во-вторых, он проверит, насколько содержание документа соответствует действительным намерениям дарителя и одаряемого. И в-третьих, убедится, что текст договора ни в чем не противоречит действующему законодательству.

Кроме того, добавил Жердев, если стороны того пожелают, нотариус может самостоятельно направить документы в Росреестр в электронном виде. В этом случае регистрация права, по его словам, произойдет всего за один день.

