В Сети появилось фото «Еврокоптера», который направят на пик Победы для поиска россиянки

РЕН ТВ получил эксклюзивные кадры «Еврокоптера», который могут применить для поиска российской альпинистки Натальи Наговицыной в горах Киргизии.

По информации издания, Airbus Helicopters H125 с бортовым номером EX-88010 в настоящее время находится в базовом лагере Каркыра. Он принадлежит министерству чрезвычайных ситуаций Киргизии. Пилотов с допуском на высоту 7000 метров в республике нет, поэтому помощь запросили у итальянских специалистов. В Киргизию в воскресенье, 24 августа, прибыли три сотрудника МЧС и три итальянца-пилота.

По данным издания, поиск альпинистки начнется в понедельник, 25 августа. Однако борт способен вылететь исключительно в случае хороших погодных условий. Пилотам дано распоряжение эвакуировать женщину при условии, если она подаст какие-либо визуальные признаки жизни. Доставлять тело россиянки специалисты не будут. Предварительно запустят дрон, при помощи которого смогут оценить ситуацию.

По информации издания, женщина травмировала ногу 12 августа. С того момента она находится на пике Победы, который славится сложным и опасным восхождением. Первое время женщина подавала признаки жизни.

