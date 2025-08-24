Десять российских туристов пропали на Курилах в районе вулкана Баранского

Глава округа Истомин: 10 российских туристов пропали на Курилах

На Курилах пропала группа из десяти туристов. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.

Он пояснил, пропавшие туристы потеряли связь в районе вулкана Баранского.

«Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа», — пояснил Истомин.

Ранее сообщалось, что застрявшая на пике Победы в Киргизии российская альпинистка Наговицына погибла.

