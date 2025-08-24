Десять российских туристов пропали на Курилах в районе вулкана Баранского
Фото: [pxhere.com]
На Курилах пропала группа из десяти туристов. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.
Он пояснил, пропавшие туристы потеряли связь в районе вулкана Баранского.
«Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа», — пояснил Истомин.
