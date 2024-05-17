В сети появилось видео избиения подростка в Кемерове в 2023 году

В Кемерове сотрудники правоохранительных органов в ходе мониторинга социальных сетей выявили два случая избиения несовершеннолетних сверстниками, сообщает sibdepo.ru .

Сотрудники правоохранительных органов начали разбираться в ситуации, чтобы при необходимости привлечь виновных к ответственности. В частности, в СУ СК России по Кузбассу начали доследственную проверку.

Участников первого видео уже удалось определить. Выяснилось, что ссора произошла на бытовой почве. Видео было записано в 2023 году, но в сеть попало только сейчас.

«По результатам проверки второго видео школьница, в отношении которой совершены противоправные действия, установлена», — сообщает пресс-служба кузбасской полиции.

Пресс-служба кузбасской полиции отмечает, что личность второго подростка, которому наносили удары, на данный момент устанавливается.

Примечательно, что в полицию никто из пострадавших или членов их семей не обращался. Сотрудники правоохранительных органов просят граждан оказать содействие в расследовании и поделиться информацией о происшедших драках.

Ранее мы сообщали, что в Одинцово неизвестная женщина избила 13-летнюю девочку в ходе ссоры на детской площадке, в результате чего подростка доставили в больницу.