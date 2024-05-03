Женщина избила 13-летнюю девочку в ходе ссоры на детской площадке в Одинцово
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В полицию поступило заявление от жителя Одинцово, который сообщил, что неизвестная женщина избила его тринадцатилетнюю дочь на детской площадке, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел на Сколковской улице. По предварительным данным, между девочкой и женщиной возник конфликт, в ходе которого последняя несколько раз ударила ребенка. Несовершеннолетнюю доставили в больницу.
Полицейские установили, что правонарушительницей является местная жительница 1988 года рождения. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове двое мужчин получили ножевые ранения в ходе драки с тремя иностранцами.