Женщина избила 13-летнюю девочку в ходе ссоры на детской площадке в Одинцово

В полицию поступило заявление от жителя Одинцово, который сообщил, что неизвестная женщина избила его тринадцатилетнюю дочь на детской площадке, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на Сколковской улице. По предварительным данным, между девочкой и женщиной возник конфликт, в ходе которого последняя несколько раз ударила ребенка. Несовершеннолетнюю доставили в больницу.

Полицейские установили, что правонарушительницей является местная жительница 1988 года рождения. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове двое мужчин получили ножевые ранения в ходе драки с тремя иностранцами.