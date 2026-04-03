Видео с пенсионеркой из Нижнего Тагила, поверившей в новость про «бабушку-хакера», набирает просмотры в Сети, сообщил tagilcity.ru. Внучка героини рассказала, как пришла идея подобного розыгрыша.

Внучка героини рассказала, что видео монтировали к 1 апреля. В День смеха флешку подключили к телевизору. Создавалось впечатление, будто новость действительно показывают в эфире телеканала. Девушка рассказала, что готовилась к съемкам заранее. Сейчас она живет в Москве.

«Мы недавно завершили ремонт большого дома, и как раз с этого момента я начала активно снимать бабушку и разные видео», — рассказала она.

По информации издания, некоторые пользователи в комментариях высказывали мнение, что реакция бабушки на такой розыгрыш могла быть печальной. Внучка героини видео призналась, что испытывала некоторые опасения. Девушка рассказала, что у ее бабушки есть чувство юмора. Ранее она уже снимала шуточные ролики — женщина понимала, что это розыгрыш, но сначала эмоционально реагировала. Девушка считает, что именно ее живая реакция и прославила ролик в Сети.

«Сейчас до сих пор смеемся каждый день, особенно когда читаем комментарии и сообщения», — добавила она.

По информации издания, во время ролика, созданного при помощи ИИ, диктор федерального телеканала рассказывает о причастности жительницы Нижнего Тагила к серии масштабных кибератак, в том числе на серверы госуслуг и пенсионного фонда. Затем в кадре показывают фото пенсионерки, комментарий якобы ее соседки, моменты ее реальной жизни.

