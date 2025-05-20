В СГК опровергли слова жителей Новосибирска о затоплении улицы кипятком

В СГК опровергли информацию, согласно которой по улицам Новосибирска вследствие прорыва трубы льется кипяток, сообщил atas.info.

В СГК рассказали, что в городе проходят гидравлические испытания. Во время работ был выявлен дефект на улице Лескова, вследствие которого вблизи одного из многоэтажных домов произошел выход воды. Специалисты решают проблему. Сообщается, что до 27 мая прорыв будет ликвидирован.

«Срок восстановления благоустройства будет зависеть от объема необходимых работ, который будет определен в ближайшие дни», — сообщили Atas.info в пресс-службе СГК.

По информации издания, в социальных сетях горожане массово обсуждают прорыв. Они присылают фотографии и видео. Жители уверены, что по улицам течет кипяток. Судя по кадрам, на улице после прорыва образовался ручей. В СГК информацию опровергли. В период испытаний температура воды в трубах не превышает 40 градусов. Вода не может нести угрозу населению.

По данным издания, это не означает, что нет необходимости соблюдать общепринятые правила: не заходить за установленные ограждения, не подходить близко к месту разлива воды, провалу в земле или асфальте.

По данным издания, горожан попросили сообщать о каких-либо неполадках в Новосибирскую теплосетевую компанию или на единую диспетчерскую службу мэрии. На прошлой неделе в городе также произошел прорыв.

Ранее сообщалось, что в Рузском округе восстановили права жителей на обеспечение качественными услугами ЖКХ.