В Рузском округе восстановили права жителей на обеспечение качественными услугами ЖКХ

Меры прокурорского реагирования позволили восстановить права жителей Рузского округа на обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами (ЖКУ). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в начале 2025 года в Рузе из-за прорыва на магистральном трубопроводе произошла остановка работы котельной. Это стало причиной отключения отопления и горячего водоснабжения в семи социальных объектах и 76 многоквартирных домах, в которых проживают более 10 тыс. жителей.

Генерального директора теплоснабжающей организации привлекли к дисциплинарной ответственности. Городская прокуратура также возбудила в отношении организации дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами), юридическое лицо привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.

Эти меры позволили произвести перерасчет платы за отопление на сумму свыше 6 млн рублей, а также за горячее водоснабжение — более 336 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.