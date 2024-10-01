В Шанхае мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета: трое погибших, 15 ранены

В городе Шанхае на востоке Китая в понедельник, 30 сентября, мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, сообщило РИА Новости со ссылкой на отделение полиции района Сунцзян.

Инцидент произошел в вечернее время. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия. От действий мужчины пострадали 18 человек. Их госпитализировали. Трое пострадавших скончались в больнице. Состояние 15 раненых в настоящее время оценено медиками как стабильное.

«Получив сообщение, сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого в совершении нападения, 37-летнего мужчину по фамилии Линь», — говорится в заявлении полиции.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах произошедшего. Согласно предварительной версии, у мужчины были финансовые проблемы. Он приехал в Шанхай из другого населенного пункта, чтобы решить с кем-то конфликт на фоне материальных сложностей. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что при помощи камер «Безопасного региона» в полиции быстро установили личности напавших на таксиста с ножом в Балашихе.