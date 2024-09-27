В школах Курска и Курчатова 1 октября начнется очно-дистанционный формат обучения

Губернатор Курской области Алексей Смирнов проинформировал в телеграм-канале, что на заседании оперативного штаба было принято решение о переходе школ городов Курска и Курчатова на очно-дистанционный формат.

Родители или люди, которые выступают законными представители несовершеннолетних, вправе самостоятельно принять решение о форме обучения. При желании перевести школьника на формат обучения без посещения школы необходимо написать заявление на имя директора учебного заведения. Принятое решение вступит в силу с 1 октября.

Губернатор Смирнов обратил внимание, что в регионе уделили должное внимание мерам безопасности школьников. В сентябре была начата работа по оклейке окон бронированной пленкой, которая продолжается до сих пор. Также окна закладывают мешками с песком. Во всех учреждениях определены безопасные зоны, где есть возможность рабочие обустраивают заглубленные укрытия.

Некоторые учреждения работают исключительно в дистанционном формате.

«Учреждения дополнительного образования Курска и Курчатова также переходят на смешанный формат обучения», — написал губернатор Смирнов.

ВСУ перешли государственную границу РФ в районе Курской области ранним утром 6 августа. В настоящее время ситуация находится под полным контролем Армии России. Противнику удалось захватить некоторые населенные пункты региона. Операция по их возвращению находится в активной стадии.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли 300 бойцов в Курской области.