Минобороны России опубликовало сводку по состоянию на 19 сентября в Курской области. Согласно данным ведомства, противник несет серьезные потери и не может провести контратаку в российском регионе. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Украинская сторона за одни сутки понесла потери: более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. При этом за последние сутки украинская армия потеряла до 20 человек, а еще одного бойца взяли в плен.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье», — сообщает МО РФ.

ВС РФ лишили ВСУ двух боевых машин пехоты, бронетранспортера, десяти боевых бронированных машин, двух артиллерийских орудия, миномета и двух станций РЭБ. Также в списке понтовые переправы и машины, используемые для боевых задач.

Как отмечает МО России, всего на Курском направлении ВСУ потеряли более 14950 военнослужащих и свыше 120 танков. В списке еще многочисленная техника, в том числе и переданная Западом.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ собирались дойти до Курска и поджигали дома минометами.