В школе Ижевска два года не включают свет, чтобы не замкнуло проводку

В одной из школ Ижевска на протяжении нескольких лет протекает крыша. Школьники продолжают учиться в здании. Родители рассказали, что два года учителя не включают свет и проводят занятия в темноте, боясь замыкания, сообщил udm-info.ru.

Фото четвертого этажа одной из школ сначала появилось в местных телеграм-каналах. Корреспондент Udm-info связался с родителями учеников этой школы, которые подтвердили информацию. На стенах коридоров большими кусками отвалилась штукатурка. На стыке с крышей видны потеки. Аналогичная ситуация сложилась в некоторых кабинетах. Видно, что были совершены попытки косметического ремонта. Стены повреждены от потолка до пола.

Родители рассказали, что ремонт в школе проводили. По их данным, выбрали недобросовестного подрядчика. Предположительно, делом даже занимался суд. Трещины на потолках, потеки по стенам и отвалившаяся штукатурка — в таком состоянии здание находится два года. Обучение детей в школе небезопасно, уверены родители.

«Из-за протечки крыши в школе даже света не было года два назад. Дети учились в темноте. Учителям не разрешали включать свет, так как вся сырость была на электрике, было опасно», — рассказала Udm-info Ольга М.

Школьные парты также находятся в ужасном состоянии. В соцсетях выложили фото, предположительно сделанные в День знаний. На поцарапанных и потрескавшихся партах лежат букеты цветов. Такое же состояние стульев. Видно, что мебель старого образца. Фото вызвали критику пользователей соцсетей. Они интересуются, как школа прошла приемную комиссию. Выпускники подтвердили Udm-info, что проведенный ремонт в школе оказался неэффективным: крыша протекала и дальше.

«Я два года назад выпустилась из школы, но стены там в таком состоянии давно, когда еще я училась, они были таки же облезшие. Страдает именно 4 этаж», — поделилась с Udm-info выпускница школы Надежда.

Ранее сообщалось, что атака ВСУ повредила школу в центре Горловки.