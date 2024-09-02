Атака ВСУ повредила школу и газопровод в центре Горловки

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в официальном канале о последствиях обстрела ВС Украины. В списке поврежденных зданий — многоквартирный дом и школа.

Очередная атака ВСУ принесла Горловке в ДНР повреждения. Противник попал по школе. В другой обстановке там могли бы находиться дети, но для горловских первый учебный и последующие дни проходят в дистанционном формате уже не первый год.

После сообщения об атаке украинских сил появились сведения о повреждениях на газопроводе в центре города. Также пострадал многоквартирный жилой дом. О раненых или жертвах информации нет. Вероятно, нападавшим не удалось достичь своей кровавой цели.

Напомним, что по официальным сообщения ВСУ выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району города. Вероятно, противник применяет западное вооружение.

Ранее сообщалось, что в Курской области отразили восемь атак военных сил Украины.