В школу на питбайке: Сотрудники ГИБДД моментально отстранили подростка от управления

Подросток самостоятельно приобрел себе питбайк и решил ездить на нем в школу. Сотрудники ГИБДД остановили юношу, изъяли транспортное средство и вызвали родителей для разъяснений, сообщает newkhakasiya.online .

В Саяногорске 15-летний подросток самовольно купил питбайк. Подросток решил добираться на транспортном средстве в школу на занятия. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на слишком юный возраст водителя и остановили питбайк для выяснения обстоятельств.

Водительского удостоверения у подростка не было. Сотрудники пригласили родителей мальчика. Когда на место происшествия прибыла мать, в ее присутствии изъяли транспортное средство. Родители уверяют, что сын приобрел питбайк без их ведома.

Данные будут переданы для дальнейшего изучения правоохранительными органами. Родителям и подростку установят степень наказания.

Ранее в Черногорске к ответственности привлекли отца, чей сын без наличия водительских прав управлял мопедом и попал в ДТП. Мужчине назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Подростка и его друга госпитализировали.