В СК опровергли информацию, прозвучавшую в «Пусть говорят» о гибели четырех детей

В региональном СК опровергли некоторые заявления, сделанные во время программы «Пусть говорят» о причинах гибели детей в семье под Красноярском, сообщила prmira.ru.

Издание отметило, что выпуск программы «Пусть говорят» был посвящен семье, в которой умерли пять детей. Четверо ребят умерли в больнице осенью, куда поступили с признаками отравления. Пятый ребенок умер в ночь на 2 февраля. Предполагается, что он задохнулся рвотными массами. Гостем передачи стал отец умерших детей. По видеосвязи со зрителями и экспертами общалась мать.

Издание отметило, что в программе принимала участие журналистка Диана Пегас. Корреспондент рассказала, что к ней обращались многие россияне. Люди считают, что мама детей скрывает от следствия важную информацию.

«СК, когда проводил обыск, извлек телефоны у членов семьи. В одном из телефонов был запрос в интернете о том, как отравить всю семью. Это официальный факт», — прозвучало в эфире программы «Пусть говорят».

Корреспондент «Проспекта Мира» обратился за комментарием в региональный СК. В ведомстве подтвердили информацию, что телефоны всех членов семьи изымали, а информацию в них детально изучали. Ни в одном из гаджетом не был найден запрос о способах отравления.

«Это все неправда», — ответили корреспонденту «Проспекта Мира» в региональном СК.

По данным издания, одним из гостей программы стал разработчик рецептуры дихлофоса и других инсектицидных препаратов Сергей Сохранный. Специалист заявил, что отравиться дихлофосом невозможно. В региональном следкоме корреспонденту «ПМ» рассказали, что необходимости в дополнительных проверках нет. Сотрудники правоохранительных органов и эксперты установили причину смерти детей.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе мать собирала деньги на похороны сына-младенца во время стримов.