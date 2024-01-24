В СК после обращения матери инвалида из Ижевска разбираются в причинах несвоевременной очистки дороги от снега

Мать юноши-инвалида из Ижевска обратилась в редакцию Udm-info в связи с тем, что коммунальщики не чистят снег. 18-летний юноша болен эпилепсией. Периодически у него возникают приступы. Обратиться в больницу самостоятельно женщина не может, нет возможности и у бригады «скорой помощи» преодолеть высокие сугробы. После обращения к журналистам, проблемой занялись в местной администрации и в СК.

Женщина отметила, что дом находится в центре города. В коммунальном предприятии не отказываются расчищать дорогу, но говорят, что сотрудники приедут через несколько дней. За время, пока семья была заточена в доме, у юноши уже был приступ. Удалось обойтись без помощи медиков. В администрации также сообщили, что проинформированы о проблеме, но призвали ждать своей очереди расчистки снега.

«Я все понимаю! Что мы не первоочередные и есть главные дороги. Но в течение недели — это очень долго! Столько инвалид 1-й группы с таким диагнозом в западне не выдержит», — пишет женщина в редакцию Udm-info.

Вечером 23 января снег почистили. В муниципалитете города матери инвалида сообщили об изменении графика работ. Обещали расчистить ночью и сдержали слово.

Женщина выразила слова благодарности всем, кто помогал в решении данной проблемы. К ней также пришел следователь. Он проверил наличие медицинских справок в связи с инвалидностью юноши. Призвал обращаться сразу в СК, если дорогу снова будут долго не расчищать в следующий раз.

«Дорогу у нас расчистили, большое спасибо. Вчера вечером к нам приходил следователь», — рассказала жительница Ижевска.

Ранее мы сообщали, что жители Ижевска неоднократно жаловались на то, что дороги не чистят от снега. Сомневаются горожане и в правдивости данных о количестве вывезенного за черту города снега.