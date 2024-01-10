«Вы кому лапшу на уши вешаете»: Жители Ижевска не верят, что власти вывозят по ночам снег

В среду, 10 января, администрация Ижевска проинформировала жителей, что ночью бригады коммунальщиков чистили снег с проезжей части и пешеходных дорожек, а после вывозили его за черту населенного пункта. Жители в социальных сетях оставляют негативные комментарии о качестве данной уборки, а местный волонтер призыва л всех обращаться в СК и прокуратуру, сообщает udm-info.ru .

«Вот что нам ночью оставили! Свинство! Это дорога-дублер около жилого комплекса „Настроение“. Администрация Ижевска, спасибо, очень много матерных слов сегодня от всех услышали», — негодует ижевчанка Екатерина.

Некоторые жители посчитали, сколько понадобилось бы грузовиков, чтобы вывести тот объем снега, о котором в отчете отрапортовали местные власти.

«В одном 20-тонном „КамАЗе“ помещается 16 кубических метров снега. Разделим 5000 на 16 кубов, получается 300 машин вывезенного снега. 14 тысяч кубометров — это около 1000 машин вывезли, что просто невозможно. Вы кому лапшу на уши вешаете?», — упрекает чиновников Александр.

Горожан с математическим складом ума в Ижевске оказалось много:

«Сколько кубов снега входит в самосвал? Сколько рейсов было сделано в ночь с 9 на 10 января? Все поняли, что это не так?», — задает риторические вопросы авторам отчета Мария.

«Договор у них по вывозу снега не в кубах и тоннах. И приемка на снегосвалке у них в тоннах. Вопрос — для чего эту чушь они озвучивают?», — интересуется известный в городе общественник и правозащитник Андрей Ялунин.

В муниципалитете ознакомились с претензиями граждан. Сотрудники уверяют, что снег, действительно, вывозят. Они готовы сообщить координаты, где будут проводить работы этой ночью, чтобы все желающие могли лично убедиться в правдивости информации из отчетов.

Ранее мы сообщали, сколько снега вывезли в Московской области в ночь на 10 января.