В Сочи на пляж во время шторма выбросило украинскую морскую мину

Автор поста утверждает, что инцидент произошел на берегу Черного моря в Сочи. На море поднялся шторм. Мину вынесло к берегу. Мужчины начали тянуть ее, чтобы вытащить на пляж. Мина больших размеров. Многие отдыхающие мужчины присоединялись к вытягиванию. Остальные люди останавливались и рассматривали мину.

Канал «Военный обозреватель» предполагает, что отдыхающие вытащили на берег дрейфующую мину. Канал ссылается на данные Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что в акватории Черного и Азовского морей ранее уже были обнаружены мины. Одна из мин доплыла до Крыма. Турецкие источники также сообщали о появлении мины на берегу. Об обезвреживании ранее также сообщали румынские власти.

Официальной информации о достоверности видео и информации об инциденте в Сочи на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что трое бойцов ВС РФ подорвались на мине на УАЗе и чудом выжили, вернувшись к выполнению боевых задач.