Трое бойцов ВС РФ подорвались на мине на УАЗе и чудом выжили

Трое бойцов ВС России, направляясь на УАЗе для проведения экстренной эвакуации российских военнослужащих, подорвались на мине и выжили, сообщил телеграм-канал «Повернутые на войне».

Момент подрыва на мине был зафиксирован на видео при помощи дрона. УАЗ ехал по бездорожью. Посреди поля автомобиль подорвался на противотанковой мине советского образца. В сторону разлетелись детали УАЗа, автомобиль подорвался, пламя распространилось на несколько метров. Вскоре один из военных СВО выбежал из пламени. Он отбежал от горящего автомобиля, спотыкаясь и падая. Еще через несколько секунд появился второй военнослужащий. Спустя еще несколько секунд стал заметным третий военнослужащий.

Сообщается, что инцидент произошел в ДНР на Углегорском направлении. Все трое военнослужащих уже находятся в строю и продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. Они входят в состав отряда «БАРС-23».

«Чудо на войне случается повсеместно», — сообщил автор публикации.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Песков заявил о преждевременных разговорах об окончании СВО.