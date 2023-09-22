В Соликамске суд вынес приговор мужчине, который поджог съемную квартиру назло жене

Суд назначил мужчине испытательные работы сроком на три года за то, что он целенаправленно поджог съемную квартиру, не сообщил о пожаре в необходимые ведомства, подверг опасности жизни соседей, а сам скрылся с места происшествия. Мужчина выпрыгнул из окна и долгое время не выходил на связь.

Все началось с семейного скандала. Мужчина и женщина, которые не регистрировали отношения, начали ругаться. Сожительница предъявляла претензии, что ее мужчина слишком много пьет. Он в свою очередь рассердился, начал бить посуду и сильно кричать.

Женщина решила покинуть квартиру. Тогда мужчина поджог назло ей постельное белье. Его сожительница успела затушить очаг возгорания, после чего ушла. Вскоре ей позвонили соседи.

Когда она вернулась, людей эвакуировали из дома, а пожарные тушили квартиру. Общий причиненный собственнице жилья ущерб составил 250 тысяч рублей. Экспертиза доказала, что причиной возгорания стал поджог.