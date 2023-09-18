В Солнечногорске бойцов после тяжелых ранений ставят на ноги с помощью виртуальной реальности и умного бассейна

Свободу движений, полный контроль над своим телом и абсолютную ясность сознания возвращают пострадавшим от тяжелейших травм в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в Солнечногорске. Сегодня здесь уделяют особое внимание ветеранам боевых действий, которые получили ранения на территории СВО. Напомним, приоритетность помощи нашим защитникам неоднократно отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В центре на помощь бойцам приходят роботы, щадящая гравитация и виртуальная реальность.

ВСЕ ВНИМАНИЕ ВЕТЕРАНАМ

Шесть лет назад в деревне Лыткино распахнул свои двери Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР). Перед научно-клиническим центром была поставлена задача направить все свои ресурсы на лечение и реабилитацию особой категории пациентов с тяжелыми повреждениями головного мозга.

Все эти годы в центре ставили на ноги пациентов после травм, аварий и инсультов. С началом СВО ФНКЦ РР сконцентрировался на помощи ветеранам боевых действий, получившим сложнейшие ранения на полях сражений. Среди его пациентов – бойцы из Подмосковья и других регионов страны.

«Бойцы СВО провели в ФНКЦ РР более 24 тыс. часов, прошли 500 тыс. шагов», – отмечает заведующий неврологическим отделением нейрореабилитации центра, невролог Марина Штерн.

ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

На днях из центра выписали двух бойцов, которые являются жителями Подмосковья. Эти мужчины прибыли сюда с тяжелыми последствиями минно-взрывных ранений.

Егор С. (имя изменено) потерял способность ходить и испытывал сложности с координацией в пространстве.

«На помощь мужчине пришла комплексная высокотехнологичная реабилитация. Для восстановления мышечной силы в ногах пациент занимался с реабилитационными роботами и прошел серию тренировок в условиях щадящей гравитации», – продолжает Штерн.

За гравитацию в центре отвечает умный бассейн. Пол в нем умеет подниматься и опускаться, тем самым регулируя нагрузку на человеческий организм.

Еще один помощник в реабилитации прибыл в Солнечногорск из Самары. Это мультисенсорный тренажер виртуальной реальности – уникальная разработка специалистов Самарского государственного медицинского университета.

«Этот тренажер используется для реабилитации после нейрохирургических операций на головном и спинном мозге. Пациент может заниматься с ним сидя, лежа или на вертикализаторе», – поясняет врач-невролог.

Чтобы вновь научить Егора ходить, его облачили в специальные сандалии со встроенными пневмокамерами, которые воздействуют на подошвенные рецепторы. Затем с помощью VR-шлема бойца погрузили в виртуальную среду и отправили гулять по «парку у озера».

«На таком тренажере пациент испытывает те же ощущения, что и при обычной ходьбе. А еще в виртуальной сцене он видит синхронно идущего спутника, что подключает работу зеркальных нейронов. Пациент копирует его паттерн движения, у него активируется нейропластичность мозга, запускается шагательный рефлекс», – говорит Штерн.

ВСТАНЬ И ИДИ

После плодотворной работы с врачами вернулся домой на своих двоих и Кирилл М. (имя изменено). В результате минно-взрывного ранения мужчина потерял способность воспринимать свое тело, утратил память и способность к критическому мышлению. У бойца была парализована левая половина тела.

Такая сложная задача потребовала от специалистов центра применения целого ряда технологий. Занимался Кирилл в специальной эрготерапевтической подвесной системе, которая поддерживает человека в вертикальном положении.

«Но как сделать первый шаг, если ты не знаешь, где у тебя нога? Мы использовали систему с биологической обратной связью, оснащенную датчиками захвата движения. С ее помощью пациент смог понимать и корректировать свои действия, что и позволило ему делать шаги», – поясняет Штерн.

Целый комплекс передовых методик для стимуляции активности нервных клеток вернул мужчине память, ясность сознания, возможность мыслить и вести беседу.

«Для нас большая честь принимать участие в реабилитации бойцов СВО. Такие пациенты получают самую современную, высокотехнологичную программу восстановления. Мы делаем все, чтобы вернуть ребят к активной, полноценной жизни», – подчеркивает Штерн.