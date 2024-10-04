Теракт в обмен на жизнь супруга: бойцы ВСУ шантажируют семью пленного из ВС РФ

Бойцы ВСУ вновь попались на угрозах и шантаже семей военнопленных. Как пишет RT , женщина из Ессентуков получила запись, на которой украинские военные избивают ее мужа и требуют пойти на страшное преступление. В противном случае, как говорят агрессоры, российского пленника убьют.

Отец четверых детей ушел добровольцем на СВО еще в августе 2024 года. В сентябре муж отчитался супруге, что отправляется служить в Луганскую область, но позже на связь не вышел, как и его сослуживцы.

Позже женщина получила звонок в Telegram от неизвестных. По голосу она узнала мужа, который сказал, что в плену у ВСУ.

«Это шутка?», потому что на фоне был какой-то дикий хохот. Ну, в общем, я, честно, сначала не поняла вообще, что происходит. Но потом он говорит, что это не шутка, что сейчас мне пришлют видео, типа, не пугайся, посмотри», — сообщила жительница Ессентуков.

Позже женщина действительно получила видео. На нем украинские боевики избивали ее мужа дубинкой. На протяжении нескольких дней собеседницу убеждали через мужа поджечь военкомат или военную машину, а также записать это на видео. В противном случае с супругом расправятся.

«Я позвонила нашему военному комиссару, и через него мы смогли связаться с силовыми структурами. Уже 14 сентября я написала заявления куда только можно, и дело закрутилось, подключились и ФСБ, и ФСО. Сейчас остается только ждать и верить», — говорит женщина.

Напомним, что женщина обратилась в ООН из-за ситуации с угрозами и шантажом вокруг ее пленного мужа.

Ранее сообщалось, что украинца забрали в ВСУ после свадьбы и отправили на передовую.