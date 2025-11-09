В соцсетях сообщили о стрельбе возле стриптиз-клуба в Кемерово: подозреваемый сдался полиции

Подозреваемый в убийстве мужчины возле клуба в Кемерово задержан, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов и СК установили, что мужчина сначала скрылся с места преступления. Он уехал на «Мерседесе». Однако позже самостоятельно обратился к правоохранителям. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения: следствие настаивает на задержании под стражу. Во время обыска изъяли оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время лицо, причастное к совершению преступлений, установлено — им оказался 31-летний местный житель», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, в результате инцидента погиб 26-летний участник конфликта. Прицельный выстрел был произведен в голову. Пострадавший скончался в медицинском учреждении. Во время конфликта пострадал еще один человек — 40-летний пациент получает медицинскую помощь в больнице. У него выявили огнестрельное ранение брюшной полости и верхней конечности. Конфликт между мужчинами произошел возле ночного клуба. По информации пользователей соцсетей, в заведении для гостей показывают стриптиз.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в жилых помещениях всех участников конфликта. Допросили 15 человек. Назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и баллистические. Расследование продолжается.

По информации из соцсетей, конфликт начался в заведении. После мужчины вышли на улицу, где инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

