Сгоревшее в Москве авто зарегистрировано на скандально известного криптобизнесмена

В ДТП, которое произошло в ночь на 9 ноября с участием автомобиля Lamborghini на севере Москвы, мог погибнуть скандально известный криптобизнесмен Алексей Долгих, сообщил MK.RU. По информации издания, такой информацией поделились выжившие пострадавшие.

Подробностями ДТП поделились в прокуратуре Москвы. MK.RU выяснил, что сгоревший автомобиль зарегистрирован на Алексея Долгих. В 2024 году автомобиль был замешан в криминальном эпизоде. 1 сентября на веранде элитного ресторана на Патриарших прудах раздалась стрельба. Конфликт возник из-за девушки. «Ламборджини», который сегодня ночью разбился, тогда был объявлен в розыск. Алексей Долгих дал показания: он увидел, как девушку облили водой, сделал замечание и покинул заведение до стрельбы. Спорткар приобрел за месяц до инцидента за 35 млн руб.

По информации издания, в результате ДТП погибли Алексей Долгих и Иван Соловьев. Детальная информация появится после процедуры опознания. Имена погибших назвал один из пострадавших. В больнице находятся два пассажира — 21-летний Никита и 32-летний Кирилл. У молодых людей выявлены множественные переломы. Площадь пожара после возгорания авто составила 4 кв. м.

По данным издания, Долгих позиционирует себя как криптобизнесмен. Среди банкиров у него сомнительная репутация — мужчину подозревали в отмыве денег.

Ранее сообщалось, что оперативники выясняют причины жуткой аварии с шестью погибшими под Новосибирском.