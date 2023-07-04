В списках Мосгоризбиркома появился шестой самовыдвиженец на пост мэра Москвы

На сайте Мосгоризбиркома размещена информация о том, что общее число кандидатов на пост в мэры Москвы увеличилось до 12 человек. В списках появился шестой самовыдвиженец. Им стал пенсионер Насиб Гусейн оглы Гасанов.

Добавившемуся кандидату на пост мэра Москвы 68 лет. Он проживает в Москве. Сам родом из Иджеванского района Армянской ССР, где проживал в селе Узунтапа. В Мосгоризбиркоме проверили данные о кандидате. Самовыдвиженец не является иноагентом.

Что касается остальных самовыдвиженцев, то их всего пять человек. Это трое мужчин и две женщины. Выборы московского мэра стартуют 8 сентября 2023 года и завершатся 10 сентября 2023 года. В регионах России 10 сентября состоится единый день голосования.