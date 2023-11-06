В США активисты заблокировали завод Boeing: требуют остановить войну в Газе

В американском штате Миссури активисты движения Dissenters заблокировали работу завода Boeing, который расположен в городе Сент-Луисе, сообщает агентство «РИА Новости». Все подходы к предприятию перекрыты.

В акции принимает участие около 75 представителей общественного движения Dissenters. Требования активистов - Конгресс и президент Джо Байден должны предпринять необходимые меры для завершения вооруженного конфликта в секторе Газа.

По мнению присутствующих, правительство США обязано призвать к завершению конфликта и перестать передавать Израилю вооружение. На странице в социальной сети люди рассказали, что к месту протеста приехали сотрудники полиции. Они ведут себя спокойно.

Угрозы поступали от некоторых сотрудников предприятия Boeing, которые не смогли попасть на рабочее место из-за перекрытых входов. Ситуация не выходит из-под контроля.

Массовые акции протестов прошли в субботу, 4 ноября, в Вашингтоне. Сообщается, что присутствовало более 100 тысяч людей. Они выступали за спасение Палестины. Требовали прекратить огонь, перестать отправлять Израилю вооружение. Стены на зданиях возле Белого дома были изрисованы отпечатками рук красного цвета, символизирующие человеческую кровь. На памятники нанесли надписи, которые поддерживают жителей Газы. Эксперты назвали акцию протеста самой большой за историю США.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные РФ? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».