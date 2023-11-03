«Не исключен риск удара»: выяснилось, отправит ли Россия своих военных в помощь сектору Газа

Авиация МЧС России доставила в Египет гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. Об этом ведомство сообщило в своем канале.

Политолог Алексей Ванифатов рассказал, какую еще помощь Россия может оказать сектору Газа в ближайшем будущем.

«Россия на данном этапе ближневосточного конфликта может помочь не только гуманитарной помощью. Сейчас любая помощь будет востребована среди палестинцев», — пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что на фоне конфликта с Израилем в секторе Газа обострилась проблема с медициной.

«Есть большие проблемы с больницами: 14 из 36 учреждений полностью прекратили работу. На дипломатическом уровне нашей стране стоит договориться с Египтом о том, чтобы вблизи с пропускным пунктом «Рафах» развернуть сеть российских мобильных госпиталей для лечения мирных граждан», — поделился своим мнением собеседник.

Также, по мнению политолога, следует вести ежедневные переговоры в СБ ООН о принятии резолюции с требованием незамедлительного прекращения огня.

«Это важно, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу. Нужно хотя бы дать возможность людям похоронить всех погибших мирных жителей. Россия вполне могла бы повлиять на это», — подчеркнул политолог.

Также Ванифатов ответил на вопрос, возможна ли отправка российских военнослужащих в сектор Газа для попытки урегулировать конфликт.

«Россия занимает правильную позицию и не присоединяется ни к одной из сторон конфликта. Представить вступление нашей страны в это противостояние практически невозможно, хотя не исключен риск удара Израиля по нашим вооруженным силам в Сирии, что может привести к печальным последствиям», — заключил Ванифатов.

Ранее мы раскрыли подробности гуманитарной помощи России жителям сектора Газа.