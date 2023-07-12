В США одобряют нанесение ударов по отдаленным территориям РФ дальнобойными ракетами ATACMS

На протяжении года Киев не раз обращался к Вашингтону с призывом передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, дальность работы которых составляет 300 км. Кандидат на пост начальника штаба сухопутных войск ВС США генерал Рэнди Джордж оценил возможность выполнения просьбы Владимира Зеленского, пишет агентство « РИА Новости ».

Генерал уверен, что ракеты помогут Украине более успешно вести военные действия в зоне СВО. Ракеты ATACMS могут атаковать цели, которые расположены в отдаленных районах РФ. Это их главное преимущество.

Правительство России не раз предупреждало об ответных действиях в случае, если Запад решит передавать Украине ракеты дальнего действия. Ранее издание «New York Times» писало о том, что внутри правительства США ведутся переговоры о передаче Киеву ATACMS.