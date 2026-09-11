В Ступинском округе возвели новую котельную

В селе Татариново Ступинского округа взамен старой возвели новую блочно-модульную котельную мощностью 6 МВт, объект получил заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Теперь объект планируют ввести в эксплуатацию, он предназначен для круглогодичного и круглосуточного теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых, административных и производственных объектов села. Работы по строительству провели по программе модернизации системы теплоснабжения городского округа на 2024-2027 годы.

Система будет автоматически регулировать параметры теплоснабжения с учетом погодных условий, при отклонениях система безопасности может перекрыть подачу газа. Проектный срок службы объекта – не менее 20 лет.

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