В Подмосковье многодетным семьям выплатили ₽3,4 млрд взамен участков
Многодетные семьи Подмосковья получили ₽3,4 млрд вместо участков
Фото: [Министерство социального развития Московской области]
В Подмосковье более 8,5 тыс. многодетных семей выбрали единовременную денежную выплату взамен земельных участков, в общей сложности сумма превысила 3,4 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Средства можно направить на наиболее приоритетные для семьи цели. Весь процесс оформления полностью переведен в цифровой формат», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Меру поддержки реализуют в регионе с 2024 года, размер выплаты составляет 400 тыс. рублей. Министр уточнил, что 76% многодетных семей выбрали денежную выплату взамен участка. Родители могут самостоятельно распоряжаться полученными деньгами, например, направить их на погашение ипотеки, строительство дома, образование детей или улучшение жилищных условий. Услугу можно найти на региональном портале государственных услуг.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.