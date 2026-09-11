В Подмосковье пресекли попытку доставить телефон осужденному

Сотрудники ИК-6 ГУФСИН России по Московской области предотвратили попытку доставки запрещенных предметов одному из осужденных, в ходе досмотра посылки для него были обнаружены мобильный телефон и зарядный кабель. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что они были спрятаны ухищренным способом в нано-пилке для ног. В ведомстве подчеркнули, что передача подобных предметов осужденным является нарушением закона. За это может грозить ответственность, в том числе уголовная. Специалисты тщательно досматривают все поступающие в учреждение посылки и бандероли с применением современных технических средств контроля и служебных собак, чтобы пресекать каналы поступления запрещенных предметов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.