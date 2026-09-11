Звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков отметил 65-летие на роскошной яхте

Заслуженный артист РФ Алексей Маклаков, звезда сериала «Солдаты» отпраздновал 65-летие с размахом. Как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT, актер потратил более ₽2 млн на организацию юбилейной вечеринки.

Праздник прошел на яхте Radisson Royal в Москве, которую арендовали на пять часов за ₽750 тысяч. На банкет для 50 гостей ушло около ₽500 тысяч. Дополнительные расходы составили примерно ₽1 млн: в эту сумму вошли алкоголь, большой тематический торт, оформление, аппаратура и выступления артистов.

На юбилей актер пригласил звездных друзей, среди которых были Михаил Галустян, Алексей Глызин, Эдгард Запашный, Алексей Немов, Федор Емельяненко, Александр Балуев и Дмитрий Харатьян. Перед гостями выступили группа «Рождество» и Андрей Алексин.

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