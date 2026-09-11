Губернатор Воробьев отметил высокий уровень работы подмосковных МФЦ
Воробьев отметил высокий уровень работы подмосковных МФЦ
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Подмосковные МФЦ ежегодно получают хорошую оценку своей работы на федеральном уровне, эти показатели важно поддерживать и в будущем. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника МФЦ.
«Я хочу всех поздравить, поблагодарить за работу. <...> Очень рассчитываю, что дальше будут еще более удобные решения для наших жителей», – сказал он.
По его словам, работа сотрудников таких центров заключается в помощи и консультации граждан по их вопросам. Воробьев напомнил, что существуют федеральные и региональные услуги, первые реализуются в партнерстве с Росреестром, Роскадастром, МВД.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.