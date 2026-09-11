Откажутся ли страны от нефти и газа: эксперты спорят о будущем энергоперехода

Противостояние США и Ирана вновь набирает обороты, а спровоцированный американским президентом Дональдом Трампом энергокризис продолжает менять мировую экономику. Эксперты выяснили, готовы ли страны-импортеры отказаться от нефти и газа, сообщил oilcapital.ru.

Прогноз экологов из Energy Transitions Commission звучит, по информации издания, устрашающе для традиционных игроков рынка, однако согласны с ним далеко не все. Замглавы ФНЭБ Алексей Гривач уверен: переход на «чистую» энергию не так прост, как может показаться. Более того, многие страны уже на себе ощутили последствия поспешного энергоперехода.

«Объективно у мира нет ресурсов для быстрого и относительно недорогого перехода на ВИЭ и тотальной электрификации: эти процессы требуют кратного увеличения добычи других невозобновляемых ресурсов — от лития до меди. При этом проблема энергетической бедности в мире не только не решается, но и распространяется на некогда благополучные регионы, такие как Европа», — считает специалист

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев придерживается иного мнения. Эксперт отмечает, что снижение зависимости от углеводородов — дело более отдаленного будущего.

«Газ рассматривается как "переходное топливо" для замены угля в электроэнергетике. В ближайшие 10 лет спрос на газ будет расти в Азии (Индия, Китай), чтобы обеспечить стабильность сетей на фоне роста ВИЭ. Однако после 2035 года, когда технологии хранения энергии (батареи, водород) станут дешевле, роль газа в генерации начнет падать. К 2040 году возможен спад спроса на 15–25%, особенно в Европе и Северной Америке», — отметил эксперт.

Ранее Путин сообщил о пуске первой нефти по нефтепроводу «Восток Ойл».