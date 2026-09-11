Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников МФЦ за поддержку в части помощи участникам СВО
Воробьев поблагодарил сотрудников МФЦ за поддержку в части помощи участникам СВО
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Сотрудники МФЦ активно включились в поддержку участников специальной военной операции и их семей, им предоставляются различные госуслуги. За это губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил им благодарность на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника МФЦ.
«Все, что касается программы СВО, семей военнослужащих, вы взяли на себя эту ношу и достойно интегрировали все то, что важно семье – выплаты, получение статусов, полагающихся им», – сказал он.
Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.