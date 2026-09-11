УЕФА допустил возвращение России в еврокубки: места для российских клубов зарезервировали

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) зарезервировал места российским клубам для участия в еврокубках в сезоне 2027/2028, следует из документов организации.

Если отстранение россиян будет снято, то клубы РПЛ получает четыре места в еврокубках. Поскольку Россия из-за отстранения занимает лишь 28-е место в рейтинге УЕФА, клубам придется пробиваться в основные турниры через квалификационные раунды.

Чемпион РПЛ начнет с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, обладатель Кубка России — с такой же стадии в Лиге Европы, серебряный и бронзовый призеры чемпионата отправятся в Лигу конференций, где начнут борьбу со второго раунда.

Начиная с 2022 года УЕФА сообщал, что Россия не получит ни одной квоты в еврокубках. Теперь впервые после отстранения места для россиян зарезервированы, что, впрочем, не означает автоматического допуска.