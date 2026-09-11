В Люберцах вынесли приговор по делу о мошенничестве на ₽12 млн

Люберецкий городской суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, которого признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, подсудимый вступил в преступный сговор с другими участниками группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, чтобы извлечь прибыль путем обмана граждан. Для этого в октябре 2025 года они неоднократно связывались через мессенджер с потерпевшей под видом сотрудников правоохранительных органов. Они сообщили ей ложную информацию якобы о необходимости обналичивания имеющихся у нее сбережений.

Потерпевшая обналичила деньги и на центральной площади городского округа Лыткарино передала более 12 млн рублей подсудимому, назвавшему кодовое слово «слонопотам». Мужчину приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации материального вреда в размере 12 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.