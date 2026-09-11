Жители Подмосковья смогут записаться в спортивные секции через Добродел

Жители Подмосковья теперь могут записаться в спортивную секцию или на тренировку, а также узнать о предстоящих активностях в мобильном приложении Добродел. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого нужно перейти в раздел «Спорт», где доступны порядка 2 тыс. вариантов для разных возрастов и уровней подготовки в 450 спортивных объектах. Это могут быть занятия по футболу, плаванию, йоге, шахматам и многим другим видам физической активности. Кроме того, пользователи могут ознакомиться с ближайшими спортивными событиями, информацией о 5 тыс. профессиональных тренерах и спланировать маршрут для активного отдыха. Скачать приложение можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.