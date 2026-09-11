Губернатор Подмосковья вручил награды сотрудникам МФЦ

Так, постановлением губернатора Московской области за высокий профессионализм и большой вклад в развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Подмосковья и в связи с Днем сотрудника МФЦ почетной грамотой губернатора был награжден начальник отдела службы развития МФЦ центра компетенции госуправления Михаил Власов. Кроме того, благодарности получили заместитель директора МФЦ Солнечногорска Инна Архипова, заместитель начальника центра развития цифровых технологий Павел Ильин.

Их также были удостоены директор МФЦ Одинцовского округа Наталья Куликова, директор МФЦ во Фрязино Ольга Лапенкова и директор МФЦ Пушкинского округа Ирина Левченко.

Благодарность губернатора была объявлена начальнику отдела куровского МФЦ Орехово-Зуевского округа Владимиру Можаеву, главному специалисту-контролеру МФЦ Мытищ Евгении Носиковой и другие специалисты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.