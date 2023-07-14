В США приняли законопроект о расходах на оборону на 2024 год с учетом помощи Украине

В пятницу, 14 июля, палата представителей США проголосовала за приятие законопроекта о расходах на оборону, пишет ТАСС . 300 миллионов долларов для приобретения военной техники и 80 миллионов долларов на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS выделили для помощи Украине на 2024 год.

Документ законопроекта состоял из 1.2 тысяч страниц. Его принятие поддержало 219 политиков. Против выступило 210 человек. 886,3 миллиардов долларов – такую сумму заложили в бюджет США на расходы для укрепления обороны.

Передача 300 миллионов долларов будет проходить в рамках инициативы содействия безопасности. Это означает, что из собственных запасов Пентагон не будет передавать военную технику, но выделит деньги для заключения контрактов Минобороны США с производителями.