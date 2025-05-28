В США стремительно растет смертность от рака, вызванного употреблением алкоголя

На ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) представили результаты исследования об уровне смертности в США от онкологических заболеваний, спровоцированных употреблением алкоголя, сообщил ABC News.

Число смертей от рака, связанного с употреблением алкоголя, за последние 30 лет выросло в два раза — к такому мнению пришли эксперты ASCO. В первую очередь страдают мужчины, а также люди старше 55 лет. Доктор Чинмай Джани рассказал, что проблемы возникают не только у тех граждан, кто ежедневно употребляет алкоголь. Эксперт предупредил, что любое количество алкоголя может нанести вред организму.

«Алкоголь является фактором риска и может быть канцерогеном при многих видах рака», — рассказал ABC News доктор Чинмай Джани, ведущий автор исследования и клинический ординатор по гематологии и онкологии в Комплексном онкологическом центре Сильвестра.

По информации издания, эксперты отнесли курение к еще одному фактору риска развития рака. По мнению специалистов, вредная привычка также может становиться причиной развития рака.

По данным издания, результаты исследования пока нигде не опубликованы. Уточняется, что специалисты делали выводы на основе опроса пациентов. С целью получения более объективных данных аналитики дополнительно использовали статистические методы.

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