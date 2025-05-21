Врач-нарколог Мизяпова рассказала, как снизить смертность от алкоголя

Эксперт отметила, что в борьбе со смертностью помогут комплексные меры. Алкоголь причиняет населению вред. Для его минимализации врач-нарколог предлагает усилить профилактические меры. Людям, у которых выявлена зависимость, необходимо оказывать квалифицированную медицинскую помощь. По мнению эксперта, важно также ограничить продажу фальсифицированной продукции.

По информации издания, в Роспотребнадзоре Республики Башкортостан проинформировали об уменьшении смертельных случаев от отравления алкоголем. В течение четырех месяцев 2025 года было зафиксировано 54 летальных исхода. В ведомстве отметили, что проблема не решена. Она по-прежнему остается серьезной.

«Смертность от алкогольных отравлений в Башкортостане остается проблемой, требующей комплексного решения», — прокомментировала врач-нарколог Айгуль Мизяпова изданию Mkset.

По данным издания, единичные случаи смертельных исходов после употребления алкоголя замечены в разных городах республики. В ведомстве сообщили, что в первые четыре месяца 2024 года погибло на 8,5% больше жителей, чем в аналогичный период нынешнего года.

Ранее сообщалось, что губернатор Вологодской области обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме.