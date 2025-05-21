Врач-нарколог Мизяпова рассказала, как снизить смертность от алкоголя
Нарколог Мизяпова призвала решать проблему смертности от алкоголя комплексно
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Врач-нарколог Айгуль Мизяпова рассказала, как добиться снижения смертности вследствие употребления алкогольных напитков, сообщил mkset.ru.
Эксперт отметила, что в борьбе со смертностью помогут комплексные меры. Алкоголь причиняет населению вред. Для его минимализации врач-нарколог предлагает усилить профилактические меры. Людям, у которых выявлена зависимость, необходимо оказывать квалифицированную медицинскую помощь. По мнению эксперта, важно также ограничить продажу фальсифицированной продукции.
По информации издания, в Роспотребнадзоре Республики Башкортостан проинформировали об уменьшении смертельных случаев от отравления алкоголем. В течение четырех месяцев 2025 года было зафиксировано 54 летальных исхода. В ведомстве отметили, что проблема не решена. Она по-прежнему остается серьезной.
«Смертность от алкогольных отравлений в Башкортостане остается проблемой, требующей комплексного решения», — прокомментировала врач-нарколог Айгуль Мизяпова изданию Mkset.
По данным издания, единичные случаи смертельных исходов после употребления алкоголя замечены в разных городах республики. В ведомстве сообщили, что в первые четыре месяца 2024 года погибло на 8,5% больше жителей, чем в аналогичный период нынешнего года.
Ранее сообщалось, что губернатор Вологодской области обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме.