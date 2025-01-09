В США связывают сокращение бюджета с невозможностью устранить возгорания в Лос-Анджелесе

Начальник пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули предупреждала, что сокращение бюджета департамента негативно отразится на ликвидации возгораний в случае масштабной катастрофы. Соответствующее заявление было сделано примерно месяц назад. На эту закономерность обратил внимание NBC News.

Телеканал напоминает, что бюджет был сокращен на $18 млн. В департаменте предупредили, что не смогут оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и устранять их последствия. Решение о сокращении бюджета приняла мэр. Из бюджета были сокращены средства, которые предназначались для обучения специалистов.

«Сокращение... серьезно ограничило возможности департамента по подготовке к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям, включая лесные пожары, и реагированию на них», — приводится в статье фрагмент служебной записки Кроули от 4 декабря 2024 года.

Телеканал сообщил, что мэр Карен Басс отреагировала на подобные заявления. По ее мнению, не стоит находить взаимосвязь между сокращением бюджета и сложностями, с которыми спасатели столкнулись во время борьбы с пожарами в Палисейдс. Спикер также отметила, что на расстоянии смогла контролировать ситуацию в регионе. Таким образом она ответила на критику в свой адрес. О высоком риске пожаров сообщали заранее. Однако мэр не отменила рабочую поездку за границу, поэтому физически не находилась в США.

«Я разговаривала по телефону в самолете почти каждый час полета», — сказала она.

Ранее сообщалось, что дом Пэрис Хилтон дотла сгорел из-за сильнейшего пожара в Лос-Анджелесе.