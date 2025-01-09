Дом Пэрис Хилтон дотла сгорел из-за сильнейшего пожара в Лос-Анджелесе

В районе Палисейдс, штат Калифорния, произошёл масштабный пожар, который распространился на прибрежную зону Лос-Анджелеса. В результате этого пожара был полностью уничтожен расположенный на пляже дом популярной американской певицы, актрисы и светской львицы Пэрис Хилтон. Об этом стало известно из сообщения портала TMZ, который ссылается на информацию от источников, знакомых с ситуацией.

В Лос-Анджелесе произошел крупный пожар. Из-за сильного ветра и продолжающейся засухи огонь распространился на территорию местного престижного района Пасифик-Палисейдс, где проживают известные американские звёзды кино и шоу-бизнеса. порядка 250 тыс человек сидят без электричества. Проводится эвакуация. По последним сведениям, погибли пять человек.

«Пляжный дом Хилтон в Малибу превратился в груду горящих обломков. Он не является ее [Хилтон] основным местом жительства, но для нее это тяжелая утрата», — пишет TMZ.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал о пожаре в Энгельсе. Системы ПВО сбили беспилотники, но их обломки упали на территории предприятия и вызвали пожар. Местные жители говорят, что они слышали до 40 взрывов.