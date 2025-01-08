В США заявили, что бизнесмен из РФ незаконно распоряжался элитной недвижимостью в Майами

Министерство юстиции США на официальном портале сообщило , что 7 января вступило в силу решение о конфискации элитной недвижимости российского бизнесмена Виктора Перевалова.

На портале ведомства указано, что конфискация недвижимости будет осуществлена на основании решения суда. В сообщении уточняется, что в Майами находятся два «роскошных кондоминиумов». По данным американского ведомства, российский бизнесмен Перевалов имел право сдавать в аренду элитную недвижимость, распоряжаться об обслуживании и ее передаче другим лицам.

«Общая стоимость конфискованной недвижимости составляет примерно 1,8 миллиона долларов», — указано в сообщении Министерства юстиции США.

Содиректор рабочей группы Министерства юстиции по борьбе с отмыванием денег Майкл Ху отметил, что США ввели против России санкции. По его словам, представители ведомства обязаны выявлять все случаи нарушения санкций. По мнению представителя рабочей группы, некоторые российские граждане пытаются находить способы продолжать свою деятельность на территории США в обход принятых ограничений. Например, передавать права распоряжаться имуществом, в частности, недвижимостью, третьим лицам. Майкл Ху отметил, что все подобные случаи будут пресекаться. Его слова опубликованы на сайте Минюста США.

В сообщении указано, что санкции против гражданина Перевалова были введены в связи с его причастностью к строительству трассы в Крыму. По данным ведомства, россияне Виктор Перевалов и Валерий Абрамов были соучредителями строительной компании АО «ВАД», которая реализовывала строительство. Бизнесменов внесли в список особо назначенных граждан и заблокированных лиц.

«Агент по недвижимости из Майами, нанятый для управления недвижимостью, передал два кондоминиума, принадлежавших Перевалову, компании с ограниченной ответственностью, созданной для сокрытия доли Перевалова в недвижимости», — указано в сообщении Министерства юстиции США.

Ранее сообщалось, что Зеленский выругался матом из-за отказа Запада от превентивных санкций против РФ.