Зеленский выругался матом из-за отказа Запада от превентивных санкций против РФ

В этом он признался в интервью блогеру Лексу Фридману.

Комментируя решение Запада, он даже нецензурно выругался.

«Ну это ***, вы видите», — сказал Зеленский.

Также украинский лидер озвучил условие, при котором Киев согласится прекратить огонь.

Украина, отметил Зеленский, готова к урегулированию при гарантиях НАТО для подконтрольных территорий. Он также добавил, что «если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать».

Зеленский также подчеркнул, что вооружения должны будут остаться на территории страны.

Ранее сообщалось о том, что депутат Рады потребовал отправить Зеленского в тюрьму за вред Украине.