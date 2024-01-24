В Ставрополе активисты требуют демонтировать памятную таблицу с именем писателя Сургучева

Общественные деятели направили в адрес мэрии Ставрополя предложение демонтажа памятной таблички, на которой указано имя писателя Ильи Сургучева, пишет NewsTracker .

Активисты провели экспертизу и выяснили, что писатель не поддерживал действия советского правительства. Ему были близки идея фашистского режима. Имя Ильи Сургучева оказалось на памятной табличке, которая размещена на улице Голенева, в связи с написанными им произведениями литературы. Писатель прославлял Ставропольский край, красоты его природы и силу местных жителей.

«В «Парижском дневнике 1940-145 годов» эксперты нашли признаки реабилитации фашизма, особенно в словах, где немцы объявили войну Советам, что в 1942 году они «очистили» Ворошиловск», — отмечают активисты в своем обращении, оказавшемся в распоряжении редакции NewsTracker.

В администрации сообщили, что обращение получили, но пока решение по данному вопросу не принято. Ранее в городе уже происходили различные изменения. Так, из местной библиотеки убрали портрет писателя Сургучева. В его честь была названа одна из школ, но позже ее переименовали.

Руководитель Ассоциации патриотических сил Юга России Сайпуддин Гучигов высказал мнение, что не стоит игнорировать то, что произведения писателя интересные и талантливые. Однако его вклад в историю России неоднозначен. Не стоит устанавливать памятные таблички или скульптуры тем личностям, кто вызывает диссонанс в обществе.

«Почему бы ни сделать приятное и не называть улицы в честь здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны, не прославлять подвиги ребят, сегодня участвующих в СВО. Это и есть та связь поколений, духовная скрепа, которая объединит общество, не рассорит его. Таких же персон как Сургучев пусть изучают исследователи», — предложил руководитель Ассоциации патриотических сил Юга России Сайпуддин Гучигов.

Ранее мы сообщали, что в Астане демонтировали памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.