В Ставропольском крае можно купить авто от 35 тысяч рублей: список моделей

В Ставропольском крае предлагают большое количество автомобилей, которые можно приобрести за 35 тысяч рублей и немного дороже, сообщает newstracker.ru . Корреспондент издания рассказал, о каких моделях идет речь.

«ВАЗ-2103» 1982 года выпуска за 35 тысяч рублей – вот самый дешевый автомобиль, который можно купить в Ставропольском крае. Продавец обратил внимание, что машина выглядит достаточно неплохо. Вложив немного средств в ее ремонт, можно спокойно пользоваться автотранспортным средством.

«ВАЗ-2107» 1987 года выпуска – еще одна недорогая модель, которую можно купить. Продавец готов торговаться, потому что есть проблемы с оформлением документов. Временно машина снята с регистрации, поэтому государственных номеров у нее нет. Также требуется ремонт кузова.

Audi 100 1983 года выпуска стоит 65 тысяч рублей. Продавец уверяет, что у автомобиля экономный расход топлива. Он исправно работает, хотя ремонт провести придется. Объявление появилось в мае, но пока машину так никто и не купил. Продавец написал, что снижать цену не намерен, так как она и так слишком маленькая.

Автомобиль Daewoo Tic продают за 80 тысяч рублей. Недавно был проведен ремонт. Объявление просматривают часто. Уже шесть тысяч человек читали об авто, но с 2022 года никто так его и не купил.

Эксперты рекомендуют периодически мониторить цены на авто, если стоит задача о приобретении машины. Иногда продавцы снижают цены. Этим моментом легко воспользоваться.