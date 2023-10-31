В Ставропольском крае зафиксированы массовые сбои в работе Telegram

Проблемы в работе были зафиксированы в день, когда в Дагестане начались массовые беспорядки. Официальной информации, что сбой в работе месседжера произошел именно по этой причине, не было. Местные жители все же предположили, что события взаимосвязаны. Проблемы не разрешены до сих пор.

Telegram работает у каждого жителя Ставропольского края по-разному. У одних загружается на компьютере, но не открывается на телефоне. У кого-то функционирует исключительно через включенный впн. Некоторые же рассказывают, что мессенджер открывается, но постоянно «глючит»: новые сообщения не загружаются или же пропадают старые. Официально никто не сообщает пользователям, в чем причина сбоев. Проблема актуальная исключительно для жителей Ставропольского края.

Жительница Кисловодска рассказала изданию «Подмосковье сегодня», что в садиках и школах начали экстренно переходить на другие каналы связи: создают родительские чаты в социальных сетях. Сообщения в Telegram не загружаются. Для подстраховки ищут альтернативные источники и для информации, которую ранее передавали через WhatsApp. Люди готовятся к тому, что скоро эти каналы связи будут отключены, хотя официальной информации о подобных изменениях нет.