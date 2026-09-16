Тайна белевской пастилы раскрыта: в Белеве нашли создателей пастилы и их потомка

В Белеве Тульской области генетики поставили точку в истории знаменитой пастилы: анализ ДНК подтвердил, что в найденных склепах покоятся ее создатели, а среди наших современников отыскался их прямой потомок. Об этом сообщает МФТИ.

Ученые МФТИ исследовали останки из склепов Покровской церкви. Захоронения датируют концом XIX века. По архивным данным и косвенным признакам они принадлежали купцам Амвросию Ивановичу Прохорову и его сыну Павлу. Именно эту семью связывают с рецептом белевской пастилы, которая стала гастрономическим брендом Тульской губернии.

Чтобы не ошибиться, генетики взяли биоматериал у живого мужчины, который до сих пор носит фамилию Прохоров. Сравнение показало: вероятность того, что останки принадлежат отцу и сыну, составила 99,999809471609 процента. Анализ Y-хромосомы подтвердил: современник является прямым биологическим родственником обоих погребенных по мужской линии. Это закрывает давний вопрос о том, где находились захоронения известной купеческой династии.

В МФТИ напомнили, что такой же метод помог идентифицировать останки английского короля Ричарда III и астронома Николая Коперника. Теперь очередь дошла до тех, кто делал славу белевской пастилы.

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